Лукина Анна Кутринская
Место рожденияСело Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Комментарий
Рождение
1883
Отец: Кутринский Василий Кириллович
Мать: не указана
Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.01.1904
Рождение ребёнка
16.11.1904
Сын: Лукин (однодворец) Николай Михаилович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
18.02.1906
Сын: Лукин (однодворец) Александр Михаилович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
22.10.1907
Сын: Лукин (комсомолец) Дмитрий Михаилович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
05.08.1909
Сын: Лукин (однодворец) Андрей Михаилович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
05.03.1911
Дочь: Евдокия Михаиловна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
19.07.1913
Сын: Лукин (однодворец) Борис Михаилович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
15.02.1915
Сын: Лукин (однодворец) Василий Михаилович
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Рождение ребёнка
04.01.1917
Дочь: Анна Михаиловна
Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович
Смерть
Неизвестно