Лукина Анна Кутринская — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукина Анна Кутринская

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Место рождения

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Кутринский Василий Кириллович

Мать: не указана

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Бракосочетание
26.01.1904

Муж: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Рождение ребёнка
16.11.1904

Сын: Лукин (однодворец) Николай Михаилович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
18.02.1906

Сын: Лукин (однодворец) Александр Михаилович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
22.10.1907

Сын: Лукин (комсомолец) Дмитрий Михаилович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.08.1909

Сын: Лукин (однодворец) Андрей Михаилович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
05.03.1911

Дочь: Евдокия Михаиловна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
19.07.1913

Сын: Лукин (однодворец) Борис Михаилович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
15.02.1915

Сын: Лукин (однодворец) Василий Михаилович

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
04.01.1917

Дочь: Анна Михаиловна

Отец ребёнка: Лукин (однодворец) Михаил Филиппович

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно
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