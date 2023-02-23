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Кутринский Василий Кириллович

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Место рождения

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Рождение ребёнка
1883

Дочь: Лукина Анна Кутринская

Мать ребёнка: не указана

Село Дмитриевка , Хвалынский уезд , Саратовская губерния
Смерть
Неизвестно
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