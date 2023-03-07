Лукин (однодворец) Петр Филиппович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукин (однодворец) Петр Филиппович

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Место рождения

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Лукина Феодосия Рябцева

Елшанка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
07.03.1900

Сын: Лукин Алексей Петрович

Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
23.12.1902

Дочь: Клавдия Петровна

Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
10.01.1905

Сын: Лукин (однодворец) Павел Петрович

Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.07.1915

Дочь: Ольга Петровна

Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна

Сухая Терешка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукина Наталья Егоровна

Смерть
Неизвестно
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