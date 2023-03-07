Лукин (однодворец) Петр Филиппович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Лукина Феодосия Рябцева
Рождение ребёнка
07.03.1900
Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
23.12.1902
Дочь: Клавдия Петровна
Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
10.01.1905
Сын: Лукин (однодворец) Павел Петрович
Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна
Рождение ребёнка
11.07.1915
Дочь: Ольга Петровна
Мать ребёнка: Лукина Наталья Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Лукина Наталья Егоровна
Смерть
Неизвестно