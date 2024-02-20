Илларион Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1885
Сын: Лев Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1892
Сын: Кудасов Николай
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
30.03.1903
Сын: Алексей Илларионович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1905
Дочь: (Кудасова.) Мария Илларионовна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно