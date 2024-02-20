Илларион Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларион Иванович

Илларион Иванович

Место рождения

Саратов, город Саратов, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

иК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1885

Сын: Лев Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1892

Сын: Кудасов Николай

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.03.1903

Сын: Алексей Илларионович

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Рождение ребёнка
1905

Дочь: (Кудасова.) Мария Илларионовна

Мать ребёнка: не указана

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно
Саратов, город Саратов, Саратовская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.