Дюнина (Евстифеева) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДюнина (Евстифеева) Анна Ивановна

Дюнина (Евстифеева) Анна Ивановна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1893

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893

Отец: Евстифеев Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1920

Сын: Дюнин Алексей Ермолаевич

Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.11.1922

Сын: Дюнин Михаил Ермолаевич

Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолькова Екатерина Ермолаевна

Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюнина Наталья Ермолаевна

Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дюнин Ермолай Сергеевич

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close