Дюнина (Евстифеева) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1893
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1893
Отец: Евстифеев Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
21.11.1922
Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолькова Екатерина Ермолаевна
Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюнина Наталья Ермолаевна
Отец ребёнка: Дюнин Ермолай Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно