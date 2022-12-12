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Дюнин Ермолай Сергеевич

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Место рождения

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Федюнин Сергей

Мать: не указана

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
1920

Сын: Дюнин Алексей Ермолаевич

Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
21.11.1922

Сын: Дюнин Михаил Ермолаевич

Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Смолькова Екатерина Ермолаевна

Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дюнина Наталья Ермолаевна

Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна

Даниловка, Лопатинский муниципальный район, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюнина Анна Ивановна

Смерть
Неизвестно
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