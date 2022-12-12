Дюнин Ермолай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Федюнин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1920
Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1922
Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Смолькова Екатерина Ермолаевна
Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дюнина Наталья Ермолаевна
Мать ребёнка: Дюнина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюнина Анна Ивановна
Смерть
Неизвестно