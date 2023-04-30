Петух Аким
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
13.06.1938
Дочь: Смолик Александра Акимовна
Мать ребёнка: Петух Марфа
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Петух Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петух Павел Акимович
Мать ребёнка: Петух Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковенко Наталья Акимовна
Мать ребёнка: Петух Марфа
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвиненко Анна Акимовна
Мать ребёнка: Петух Марфа
Смерть
Неизвестно