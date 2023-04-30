Петух Аким — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Аким

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1938

Дочь: Смолик Александра Акимовна

Мать ребёнка: Петух Марфа

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Петух Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петух Павел Акимович

Мать ребёнка: Петух Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковенко Наталья Акимовна

Мать ребёнка: Петух Марфа

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвиненко Анна Акимовна

Мать ребёнка: Петух Марфа

Смерть
Неизвестно
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