Петух Марфа
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти14.03.1943
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.06.1938
Дочь: Смолик Александра Акимовна
Отец ребёнка: Петух Аким
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Петух Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петух Павел Акимович
Отец ребёнка: Петух Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Яковенко Наталья Акимовна
Отец ребёнка: Петух Аким
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Логвиненко Анна Акимовна
Отец ребёнка: Петух Аким
Смерть
14.03.1943