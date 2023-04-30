Петух Марфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петух Марфа

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

14.03.1943

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.06.1938

Дочь: Смолик Александра Акимовна

Отец ребёнка: Петух Аким

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Петух Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петух Павел Акимович

Отец ребёнка: Петух Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Яковенко Наталья Акимовна

Отец ребёнка: Петух Аким

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Логвиненко Анна Акимовна

Отец ребёнка: Петух Аким

Смерть
14.03.1943
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