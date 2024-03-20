Гусельникова Нина Николаена
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.10.1951
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1951
Рождение ребёнка
24.02.1973
Сын: Гусельников Алексей Александрович
Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович
Рождение ребёнка
12.06.1974
Сын: Гусельников Владимир Александрович
Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович
Рождение ребёнка
27.06.1980
Сын: Гусельников Александр Алексендрович
Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович