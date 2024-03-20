Гусельникова Нина Николаена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельникова Нина Николаена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.10.1951

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.10.1951

Отец: Калинин Николай Александрович

Мать: Калинина Пелагея Лаврентьевна

Рождение ребёнка
24.02.1973

Сын: Гусельников Алексей Александрович

Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
12.06.1974

Сын: Гусельников Владимир Александрович

Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
27.06.1980

Сын: Гусельников Александр Алексендрович

Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусельников Александр Владимирович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Гусельников Александр Владимирович

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