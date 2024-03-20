Гусельников Александр Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1951
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1951
Рождение ребёнка
24.02.1973
Сын: Гусельников Алексей Александрович
Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена
Рождение ребёнка
12.06.1974
Сын: Гусельников Владимир Александрович
Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена
Рождение ребёнка
27.06.1980
Сын: Гусельников Александр Алексендрович
Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена
Место жительства
24.12.1993
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена