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Гусельников Александр Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1951

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1951

Отец: Гусельников Владимир Александрович

Мать: Гусельникова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
24.02.1973

Сын: Гусельников Алексей Александрович

Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена

Рождение ребёнка
12.06.1974

Сын: Гусельников Владимир Александрович

Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена

Рождение ребёнка
27.06.1980

Сын: Гусельников Александр Алексендрович

Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена

Место жительства
24.12.1993
Шибково, Искитимский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусельникова Нина Николаена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гусельникова Нина Николаена

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