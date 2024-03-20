Гусельников Алексей Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1973
Рождение ребёнка
07.07.1995
Дочь: Гусельникова Кристина Алексеевна
Мать ребёнка: Гусельникова Елена Геннадьевна
Рождение ребёнка
16.01.2003
Дочь: Гусельникова Анастасия Алексеевна
Мать ребёнка: Гусельникова Елена Геннадьевна
Рождение ребёнка
13.09.2013
Сын: Гусельников Тимофей Алексеевич
Мать ребёнка: Гусельникова Елена Геннадьевна
Бракосочетание
Неизвестно