Гусельникова Елена Геннадьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.12.1977
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
07.07.1995
Дочь: Гусельникова Кристина Алексеевна
Отец ребёнка: Гусельников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
16.01.2003
Дочь: Гусельникова Анастасия Алексеевна
Отец ребёнка: Гусельников Алексей Александрович
Рождение ребёнка
13.09.2013
Сын: Гусельников Тимофей Алексеевич
Отец ребёнка: Гусельников Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно