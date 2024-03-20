Гусельникова Елена Геннадьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гусельникова Елена Геннадьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1977

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.07.1995

Дочь: Гусельникова Кристина Алексеевна

Отец ребёнка: Гусельников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
16.01.2003

Дочь: Гусельникова Анастасия Алексеевна

Отец ребёнка: Гусельников Алексей Александрович

Рождение ребёнка
13.09.2013

Сын: Гусельников Тимофей Алексеевич

Отец ребёнка: Гусельников Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гусельников Алексей Александрович

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