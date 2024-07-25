Палагея Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Решунов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1830
Сын: Решунов Павел Григорьевич
Отец ребёнка: Решунов Григорий Павлович
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Григорьевна
Отец ребёнка: Решунов Григорий Павлович
Смерть
Неизвестно