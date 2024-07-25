Палагея Никифоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Палагея Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Отец ребёнка: Решунов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1830

Сын: Решунов Павел Григорьевич

Отец ребёнка: Решунов Григорий Павлович

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Григорьевна

Отец ребёнка: Решунов Григорий Павлович

Смерть
Неизвестно

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