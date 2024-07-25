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Решунов Григорий Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

1854

Пол

Мужской

Добавил:

НП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Павел Алексеевич

Мать: Аксинья

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна

Мать ребёнка: Палагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1830

Сын: Решунов Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Палагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Василиса Григорьевна

Мать ребёнка: Палагея Никифоровна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Анисья Григорьевна

Мать ребёнка: Василиса Михайловна

Смерть
1854

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