Решунов Григорий Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смерти1854
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Павел Алексеевич
Мать: Аксинья
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Чистякова (Решунова) Татьяна Григорьевна
Мать ребёнка: Палагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1830
Сын: Решунов Павел Григорьевич
Мать ребёнка: Палагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Василиса Григорьевна
Мать ребёнка: Палагея Никифоровна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Анисья Григорьевна
Мать ребёнка: Василиса Михайловна
Смерть
1854