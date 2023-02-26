Фёкла (Афанасьева)
Место рождения
Дата рождения1872
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1890
Сын: Белоусов Александр Тимофеевич
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Бракосочетание
23.05.1890
Муж: Тимофей Михайлов
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1891
Дочь: Анна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
24.07.1893
Дочь: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
02.03.1899
Сын: Василий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
01.05.1903
Сын: Макарий Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
01.07.1904
Дочь: Марфа Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
01.01.1907
Дочь: Татьяна Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
16.11.1909
Дочь: Екатерина Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Семён Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Рождение ребёнка
15.12.1914
Сын: Павел Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Михайлов
Смерть
Неизвестно