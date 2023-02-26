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Фёкла (Афанасьева)

Место рождения

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд

Дата рождения

1872

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1872 г.р.

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Починок, Кавширская волость, Поречский уезд
Рождение ребёнка
1890

Сын: Белоусов Александр Тимофеевич

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Бракосочетание
23.05.1890

Муж: Тимофей Михайлов

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Рождение ребёнка
12.07.1891

Дочь: Анна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
24.07.1893

Дочь: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
02.03.1899

Сын: Василий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.05.1903

Сын: Макарий Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
01.07.1904

Дочь: Марфа Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Титовщина, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
01.01.1907

Дочь: Татьяна Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
16.11.1909

Дочь: Екатерина Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Семён Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Рождение ребёнка
15.12.1914

Сын: Павел Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Михайлов

Смерть
Неизвестно

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