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Павел Тимофеев

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Место рождения

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

15.12.1914

Дата смерти

04.04.1915

Пол

Мужской

Отец

1872 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
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Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914

Отец: Тимофей Михайлов

Мать: Фёкла (Афанасьева)

д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.04.1915
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
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