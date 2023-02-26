Павел Тимофеев
Место рожденияд.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рождения15.12.1914
Дата смерти04.04.1915
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.12.1914
Отец: Тимофей Михайлов
Мать: Фёкла (Афанасьева)
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.
Смерть
04.04.1915
д.Титовщина Семёновской волости Поречского уезда Смоленской губ.