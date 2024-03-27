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Мартынов Федор Федорович

Место рождения

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Мартынов Федор Егорович

Мать: Мартынов Федосья Ивановна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1846

Сын: Мартынов Григорий Федорович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мартынова Васса Федоровна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мартынов Лука Федорович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мартынов Филипп Федорович

Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мартынова Евдокия Федоровна

Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Между 1859 и 1868

Жена: Мартынова Анна Демидовна

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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