Мартынов Федор Федорович
Место рождения
Дата рождения1843
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843
Отец: Мартынов Федор Егорович
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мартынов Григорий Федорович
Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мартынова Васса Федоровна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мартынов Филипп Федорович
Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мартынова Евдокия Федоровна
Мать ребёнка: Мартынова Анна Демидовна
Бракосочетание
Между 1859 и 1868
Жена: Мартынова Анна Демидовна
Смерть
Неизвестно