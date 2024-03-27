Мартынова Анна Демидовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Сын: Мартынов Григорий Федорович
Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Мартынова Васса Федоровна
Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1853
Сын: Мартынов Филипп Федорович
Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Мартынова Евдокия Федоровна
Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович
Бракосочетание
Между 1859 и 1868
Место жительства
1879
Смерть
Неизвестно