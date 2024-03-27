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Мартынова Анна Демидовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Сын: Мартынов Григорий Федорович

Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Мартынова Васса Федоровна

Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1850

Сын: Мартынов Лука Федорович

Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1853

Сын: Мартынов Филипп Федорович

Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Рождение ребёнка
1855

Дочь: Мартынова Евдокия Федоровна

Отец ребёнка: Мартынов Федор Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Бракосочетание
Между 1859 и 1868

Муж: Мартынов Федор Федорович

Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Место жительства
1879
Ушково, Беломорский муниципальный район, Республика Карелия
Смерть
Неизвестно

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