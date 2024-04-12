Семен Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1761
Дата смертиОколо 1814
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761
Отец: Дмитрий Фролович
Мать: Ирина Яковлевна
Бракосочетание
28.09.1778
Жена: Мавра Захаровна
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1806
Дочь: Мавра Семеновна
Мать ребёнка: Мавра Захаровна
Фенево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1814