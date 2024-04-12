Семен Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Семен Дмитриевич

Место рождения

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1761

Дата смерти

Около 1814

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1761

Отец: Дмитрий Фролович

Мать: Ирина Яковлевна

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
28.09.1778

Жена: Мавра Захаровна

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
02.05.1806

Дочь: Мавра Семеновна

Мать ребёнка: Мавра Захаровна

Фенево, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Около 1814
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