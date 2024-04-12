Ирина Яковлевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
20.01.1743
Муж: Дмитрий Фролович
Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1761
Сын: Семен Дмитриевич
Отец ребёнка: Дмитрий Фролович
Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно