Ирина Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ирина Яковлевна

Место рождения

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Около 1761 г.р.

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Порядино, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.01.1743

Муж: Дмитрий Фролович

Дубово, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
Около 1761

Сын: Семен Дмитриевич

Отец ребёнка: Дмитрий Фролович

Козлиха, Кесовогорский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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