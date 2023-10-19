Maslov Dmitri Nikolajevich Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиMaslov Dmitri Nikolajevich Николаевич

Maslov Dmitri Nikolajevich Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Дата смерти

После 1824

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
12.01.1812

Жена: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1817

Сын: Maslov Alexandr Dmitrievich

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1820

Сын: Masslov Mikhail Dmitrievich

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
1821

Сын: Маслов Николай Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
1822

Сын: Маслов Лев Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Смерть
После 1824
Рождение ребёнка
13.09.1829

Сын: Маслов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
02.05.1836

Сын: Maslov Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
23.11.1840

Сын: Maslov Evgeni Dmitrievich

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Наталья Дмитриевна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Вера Дмитриевна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Маслова Екатерина Дмитриевна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Венецкая Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Владимир Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Маслов Константин Дмитриевич

Мать ребёнка: Маслова Наталья Григорьевна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close