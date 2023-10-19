Masslov Mikhail Dmitrievich — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Masslov Mikhail Dmitrievich

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Maslov Dmitri Nikolajevich Николаевич

Мать: Маслова Наталья Григорьевна

Бракосочетание
23.10.1846

Жена: Маслова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
23.09.1847

Сын: Маслов Дмитрий Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
19.09.1852

Дочь: Маслова Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
19.04.1854

Дочь: Ольга Михайловна

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
06.12.1855

Сын: Маслов Николай Михайлович

Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
гв.полковник
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