Masslov Mikhail Dmitrievich
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Бракосочетание
23.10.1846
Рождение ребёнка
23.09.1847
Сын: Маслов Дмитрий Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
19.09.1852
Дочь: Маслова Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
19.04.1854
Дочь: Ольга Михайловна
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
06.12.1855
Сын: Маслов Николай Михайлович
Мать ребёнка: Маслова Екатерина Павловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Рождение ребёнка
Неизвестно
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Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
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Работа или профессия
Неизвестно
гв.полковник