Маслова (Олферьева) Екатерина Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Олферьева) Екатерина Павловна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

13.11.1824

Дата смерти

07.07.1856

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1824

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
23.10.1846

Муж: Masslov Mikhail Dmitrievich

Рождение ребёнка
23.09.1847

Сын: Маслов Дмитрий Михайлович

Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich

Рождение ребёнка
19.09.1852

Дочь: Маслова Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich

Рождение ребёнка
19.04.1854

Дочь: Ольга Михайловна

Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich

Рождение ребёнка
06.12.1855

Сын: Маслов Николай Михайлович

Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich

Смерть
07.07.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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