Маслова (Олферьева) Екатерина Павловна
Место рождения
Дата рождения13.11.1824
Дата смерти07.07.1856
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1824
Бракосочетание
23.10.1846
Рождение ребёнка
23.09.1847
Сын: Маслов Дмитрий Михайлович
Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich
Рождение ребёнка
19.09.1852
Дочь: Маслова Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich
Рождение ребёнка
19.04.1854
Дочь: Ольга Михайловна
Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich
Рождение ребёнка
06.12.1855
Сын: Маслов Николай Михайлович
Отец ребёнка: Masslov Mikhail Dmitrievich
Смерть
07.07.1856
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург