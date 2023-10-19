Маслов Николай Дмитриевич
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1821
Дата смерти1878
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1821
Российская Империя
Бракосочетание
1846
Жена: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
24.01.1849
Сын: Одоевский-Маслов Николай Николаевич
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бартенева Екатерина Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Баньолесси Елизавета Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара Николаевна
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1860
Сын: Маслов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Рождение ребёнка
1863
Мать ребёнка: Маслова Софья Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1878