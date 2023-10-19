Маслова (Одоевская) Софья Ивановна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1828
Дата смертиПосле 1880
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
1846
Рождение ребёнка
1847
Дочь: Мария Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
24.01.1849
Сын: Одоевский-Маслов Николай Николаевич
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1851
Дочь: Наталья Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бартенева Екатерина Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Баньолесси Елизавета Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1856
Дочь: Варвара Николаевна
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1860
Сын: Маслов Александр Николаевич
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Рождение ребёнка
1863
Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880