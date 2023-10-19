Маслова (Одоевская) Софья Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслова (Одоевская) Софья Ивановна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1828

Дата смерти

После 1880

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
1846

Муж: Маслов Николай Дмитриевич

Рождение ребёнка
1847

Дочь: Мария Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
24.01.1849

Сын: Одоевский-Маслов Николай Николаевич

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1850

Дочь: Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1851

Дочь: Наталья Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бартенева Екатерина Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Баньолесси Елизавета Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1856

Дочь: Варвара Николаевна

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1860

Сын: Маслов Александр Николаевич

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1863

Сын: Маслов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Маслов Николай Дмитриевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
После 1880
Москва, город федерального значения Москва
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