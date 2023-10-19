Маслов Лев Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маслов Лев Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

До 14.01.1887

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Maslov Dmitri Nikolajevich Николаевич

Мать: Маслова Наталья Григорьевна

Рождение ребёнка
17.08.1852

Сын: Маслов Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
09.05.1857

Сын: Маслов Дмитрий Львович

Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна

Рождение ребёнка
04.12.1859

Дочь: Варвара Львовна

Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна

Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
До 14.01.1887
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