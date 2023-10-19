Маслов Лев Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиДо 14.01.1887
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Рождение ребёнка
17.08.1852
Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
09.05.1857
Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна
Рождение ребёнка
04.12.1859
Дочь: Варвара Львовна
Мать ребёнка: Маслова Мария Ивановна
Работа или профессия
Неизвестно
подполковник
Смерть
До 14.01.1887