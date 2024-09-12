Хахалкина Мавра Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-208л
Рождение ребёнка
1816
Сын: Хахалкин Яков Прокопьевич
Отец ребёнка: Хахалкин Прокопий Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-206об
Рождение ребёнка
1821
Сын: Хахалкин Петр Прокопьевич
Отец ребёнка: Хахалкин Прокопий Яковлевич
ГАСО, 179-1-213-207об
Смерть
Неизвестно