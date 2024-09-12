Хахалкина Мавра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиХахалкина Мавра Андреевна

Хахалкина Мавра Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1792 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хахалкин Прокопий Яковлевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-208л
Рождение ребёнка
1816

Сын: Хахалкин Яков Прокопьевич

Отец ребёнка: Хахалкин Прокопий Яковлевич

ГАСО, 179-1-213-206об
Рождение ребёнка
1821

Сын: Хахалкин Петр Прокопьевич

Отец ребёнка: Хахалкин Прокопий Яковлевич

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-207об
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.