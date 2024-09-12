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Хахалкин Прокопий Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: Хахалкин Яков Петрович

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хахалкина Мавра Андреевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-208л
Рождение ребёнка
1816

Сын: Хахалкин Яков Прокопьевич

Мать ребёнка: Хахалкина Мавра Андреевна

ГАСО, 179-1-213-206об
Рождение ребёнка
1821

Сын: Хахалкин Петр Прокопьевич

Мать ребёнка: Хахалкина Мавра Андреевна

Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-207об
Смерть
После 1858
Верхняя Ирга, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, 179-1-213-207об

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