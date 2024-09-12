Хахалкин Прокопий Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Рождение
1792
Отец: Хахалкин Яков Петрович
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, 179-1-213-208л
Рождение ребёнка
1816
Сын: Хахалкин Яков Прокопьевич
Мать ребёнка: Хахалкина Мавра Андреевна
ГАСО, 179-1-213-206об
Рождение ребёнка
1821
Сын: Хахалкин Петр Прокопьевич
Мать ребёнка: Хахалкина Мавра Андреевна
ГАСО, 179-1-213-207об
Смерть
После 1858
ГАСО, 179-1-213-207об