(Linsdell Linsdale Tinsdale) Mary
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1786
Дата смертиОколо 1850
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
25.09.1815
Рождение ребёнка
28.12.1817
Дочь: (Whittal) Mary Elizabeth
Отец ребёнка: Whittall Whittell Whithall Joseph
Место жительства
1841
Смерть
Около 1850
Похороны
15.11.1850