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(Linsdell Linsdale Tinsdale) Mary

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1786

Дата смерти

Около 1850

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
25.09.1815

Муж: Whittall Whittell Whithall Joseph

Рождение ребёнка
28.12.1817

Дочь: (Whittal) Mary Elizabeth

Отец ребёнка: Whittall Whittell Whithall Joseph

Место жительства
1841
Смерть
Около 1850
Похороны
15.11.1850

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