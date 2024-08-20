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Whittall Whittell Whithall Joseph

Место рождения

issington, Mongomeryshire, Wales or Hyssington, Shropshire

Дата рождения

Около 1781

Дата смерти

13.11.1863

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1786 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.09.1815

Жена: (Linsdell Linsdale Tinsdale) Mary

Рождение ребёнка
28.12.1817

Дочь: (Whittal) Mary Elizabeth

Мать ребёнка: (Linsdell Linsdale Tinsdale) Mary

Работа или профессия
1821
Место жительства
1841
Место жительства
1851
Место жительства
1861
Смерть
13.11.1863
Похороны
18.11.1863

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