Whittall Whittell Whithall Joseph
Место рожденияissington, Mongomeryshire, Wales or Hyssington, Shropshire
Дата рожденияОколо 1781
Дата смерти13.11.1863
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Бракосочетание
25.09.1815
Рождение ребёнка
28.12.1817
Дочь: (Whittal) Mary Elizabeth
Мать ребёнка: (Linsdell Linsdale Tinsdale) Mary
Работа или профессия
1821
Место жительства
1841
Место жительства
1851
Место жительства
1861
Смерть
13.11.1863
Похороны
18.11.1863