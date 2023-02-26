Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1826
Дата смерти21.11.1896
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
12.08.1853
Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: (Ксензова) Екатерина Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев
Рождение ребёнка
05.12.1855
Дочь: (Ксензова) Анна Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев
Рождение ребёнка
15.02.1858
Дочь: Китусева (Ксензова) Евдокия Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев
Рождение ребёнка
04.06.1860
Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев
Рождение ребёнка
21.10.1862
Дочь: (Ксензова) Паравкева Васильева
Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев
Рождение ребёнка
14.05.1864
Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев
Смерть
21.11.1896