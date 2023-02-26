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Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.11.1896

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ксензов Василий Васильев

Рождение ребёнка
12.08.1853

Сын: Ксензов Андрей Васильев

Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: (Ксензова) Екатерина Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев

Рождение ребёнка
05.12.1855

Дочь: (Ксензова) Анна Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
15.02.1858

Дочь: Китусева (Ксензова) Евдокия Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1860

Сын: Ксензов Пётр Васильев

Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Дочь: (Ксензова) Паравкева Васильева

Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1864

Сын: Ксензов Семён Васильев

Отец ребёнка: Ксензов Василий Васильев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
21.11.1896
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

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