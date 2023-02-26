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Ксензов Василий Васильев

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Место рождения

Бородинское волостное правление

Дата рождения

1826

Дата смерти

21.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Ксензов Василий Ильин

Мать: Домника Герасимова

Бородинское волостное правление
Рождение ребёнка
12.08.1853

Сын: Ксензов Андрей Васильев

Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
05.12.1855

Дочь: Анна Васильева

Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
До 1855

Дочь: Екатерина Васильева

Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Рождение ребёнка
15.02.1858

Дочь: Китусева Евдокия Васильева

Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1860

Сын: Ксензов Пётр Васильев

Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.10.1862

Дочь: Паравкева Васильева

Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
14.05.1864

Сын: Ксензов Семён Васильев

Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ксензова - Корнеева Васса Васильева

Смерть
21.01.1881
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Причина смерти: от разрыва сердца | Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище
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