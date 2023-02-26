Ксензов Василий Васильев
Место рожденияБородинское волостное правление
Дата рождения1826
Дата смерти21.01.1881
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Ксензов Василий Ильин
Мать: Домника Герасимова
Бородинское волостное правление
Рождение ребёнка
12.08.1853
Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Рождение ребёнка
05.12.1855
Дочь: Анна Васильева
Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Рождение ребёнка
До 1855
Дочь: Екатерина Васильева
Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Рождение ребёнка
15.02.1858
Дочь: Китусева Евдокия Васильева
Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Рождение ребёнка
04.06.1860
Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Рождение ребёнка
21.10.1862
Дочь: Паравкева Васильева
Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Рождение ребёнка
14.05.1864
Мать ребёнка: Ксензова - Корнеева Васса Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
21.01.1881
Причина смерти: от разрыва сердца | Пятницкая церковь г.Поречья Смоленской губ.
Похороны
Неизвестно
на Спасо-Преображенском кладбище