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Голованов Алексей Степанович

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Место рождения

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.02.1905 ст.

Пол

Мужской

Отец

До 1889 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Голованов Степан Степанович

Мать: не указана

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
09.02.1905 ст.
Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Объединенный государственный архив Оренбургской области (ОГАОО). Ф. 173. Оренбургская духовная консистория. Оп. 16. Ч. 2. Д. 1601. Метрическая книга записей о рождении, бракосочетании и смерти жителей... Показать все
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