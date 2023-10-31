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Голованова Наталия Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1889 ст.

Дата смерти

После 1919

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1889 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.

Сын: Голованов Алексей Степанович

Отец ребёнка: Голованов Степан Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
До 1904 ст.

Муж: Голованов Степан Степанович

Рождение ребёнка
Около 1917 ст.

Дочь: Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Голованов Степан Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
01.09.1919 ст.

Сын: Голованов Вениамин Степанович

Отец ребёнка: Голованов Степан Степанович

Донецкое, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
После 1919
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