Голованова Наталия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1889 ст.
Дата смертиПосле 1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
22.11.1904 ст.
Сын: Голованов Алексей Степанович
Отец ребёнка: Голованов Степан Степанович
Бракосочетание
До 1904 ст.
Рождение ребёнка
Около 1917 ст.
Дочь: Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Голованов Степан Степанович
Рождение ребёнка
01.09.1919 ст.
Сын: Голованов Вениамин Степанович
Отец ребёнка: Голованов Степан Степанович
Смерть
После 1919