Вшивкова (Исаакова) Ольга Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
18.01.1910 ст.
Жених - Крестьянин дер. Н.Козмяша , 19 лет, 1 браком, правосл Невеста дер. Н.Козмяша, 18 лет, 1 браком, правосл Источник: Ф 719 Оп 8 Д 911 стр___ №12
Рождение ребёнка
19.11.1918
Отец ребёнка: Вшивков Александр Иванович
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 148 №——
Смерть
Неизвестно