Вшивкова (Исаакова) Ольга Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вшивкова (Исаакова) Ольга Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Исааков Яков Иоаннович

Мать: Исаакова Параскева Сидоровна

Бракосочетание
18.01.1910 ст.

Муж: Вшивков Александр Иванович

Жених - Крестьянин дер. Н.Козмяша , 19 лет, 1 браком, правосл Невеста дер. Н.Козмяша, 18 лет, 1 браком, правосл Источник: Ф 719 Оп 8 Д 911 стр___ №12
Рождение ребёнка
19.11.1918

Сын: Вшивков Мертворожденный

Отец ребёнка: Вшивков Александр Иванович

Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 148 №——
Смерть
Неизвестно
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