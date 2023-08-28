Вшивков Александр Иванович
Место рождения
Дата рождения16.11.1890 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
Дети
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Рождение
16.11.1890 ст.
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 803 №196м
Крещение
18.11.1890 ст.
В дядя, брат отца Семён Уарович Вшивков Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 803 №196м
Бракосочетание
18.01.1910 ст.
Жених - Крестьянин дер. Н.Козмяша , 19 лет, 1 браком, правосл Невеста дер. Н.Козмяша, 18 лет, 1 браком, правосл Источник: Ф 719 Оп 8 Д 911 стр___ №12
Восприемник
29.12.1911 ст.
В - у Василия Семёновича Вшивкова (двоюродный брат) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 910 стр 256 № 338м
Восприемник
03.05.1917 ст.
В у Николая Петрович Судакова-Шишкина = племянник, сын сестры Ксении Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 97 № 14м
Рождение ребёнка
19.11.1918
Мать ребёнка: Вшивкова (Исаакова) Ольга Яковлевна
Источник: ГАПК ППК Ф 719 Оп 8 Д 917 стр 148 №——
Смерть
Неизвестно