Исаакова Параскева Сидоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти09.04.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вшивкова Ольга Яковлевна
Отец ребёнка: Исааков Яков Иоаннович
Смерть
09.04.1904 ст.
дер Н.Козмяша Якова Ивановича Исаакова жена Параскева Сидоровна, 45 лет, от чахотки Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 844 стр 11 № 35