Исаакова Параскева Сидоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаакова Параскева Сидоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

09.04.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮМ
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вшивкова Ольга Яковлевна

Отец ребёнка: Исааков Яков Иоаннович

Смерть
09.04.1904 ст.
дер Н.Козмяша Якова Ивановича Исаакова жена Параскева Сидоровна, 45 лет, от чахотки Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 844 стр 11 № 35
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