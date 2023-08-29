Вшивкова Мавра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1841 ст.
Дата смерти30.08.1908 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Вычислено 1841 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1862 или 1865 ст.
Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.
Дочь: (Вшивкова) Евдокия Уаровна
Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович
Государственный кр-н дер. Н. Козмяш В - с. Рябков крестьянская жена Марфа Петровна Деменева (сестра матери?) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 108 № 24ж
Рождение ребёнка
07.06.1867 ст.
Дочь: (Вшивкова) Анна Уаровна
Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович
В - деревни Верхний Козьмяш крестьянская жена Пелагия Ивановна Романова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 183 № 58ж
Рождение ребёнка
05.05.1869 ст.
Сын: Вшивков Яков (Иаков) Уарович
Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 762 №50м
Рождение ребёнка
18.11.1871 ст.
Дочь: Вшивков Петр Уарович
Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 762 №211м стр 81
Рождение ребёнка
Вычислено 10.04.1881 ст.
Сын: Вшивков Семён (Симеон) Уарович
Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович
повт 24.01.1899 Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 Д 779 стр 21 № 94м В - Григорий Андреевич Пачин
Смерть
30.08.1908 ст.
67 лет, от старости Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 841а стр 163 №133