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Вшивкова Мавра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1841 ст.

Дата смерти

30.08.1908 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1841 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1862 или 1865 ст.

Муж: Вшивков Уар Семёнович

Рождение ребёнка
27.02.1865 ст.

Дочь: (Вшивкова) Евдокия Уаровна

Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Государственный кр-н дер. Н. Козмяш В - с. Рябков крестьянская жена Марфа Петровна Деменева (сестра матери?) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 108 № 24ж
Рождение ребёнка
07.06.1867 ст.

Дочь: (Вшивкова) Анна Уаровна

Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - деревни Верхний Козьмяш крестьянская жена Пелагия Ивановна Романова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 183 № 58ж
Рождение ребёнка
05.05.1869 ст.

Сын: Вшивков Яков (Иаков) Уарович

Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 762 №50м
Рождение ребёнка
18.11.1871 ст.

Дочь: Вшивков Петр Уарович

Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 д 762 №211м стр 81
Рождение ребёнка
Вычислено 10.04.1881 ст.

Сын: Вшивков Семён (Симеон) Уарович

Отец ребёнка: Вшивков Уар Семёнович

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
повт 24.01.1899 Источник: ГАПК Ф 719 оп 8 Д 779 стр 21 № 94м В - Григорий Андреевич Пачин
Смерть
30.08.1908 ст.
Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
67 лет, от старости Источник: ГАПК Ф 37 Оп 6 Д 841а стр 163 №133

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