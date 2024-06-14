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(Вшивкова) Анна Уаровна

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

07.06.1867 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1867 ст.

Отец: Вшивков Уар Семёнович

Мать: Вшивкова Мавра Петровна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - деревни Верхний Козьмяш крестьянская жена Пелагия Ивановна Романова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 183 № 58ж
Крещение
11.06.1867 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - деревни Верхний Козьмяш крестьянская жена Пелагия Ивановна Романова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 183 № 58ж
Смерть
Неизвестно

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