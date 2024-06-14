(Вшивкова) Анна Уаровна
Место рождения
Дата рождения07.06.1867 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
07.06.1867 ст.
Отец: Вшивков Уар Семёнович
Мать: Вшивкова Мавра Петровна
В - деревни Верхний Козьмяш крестьянская жена Пелагия Ивановна Романова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 183 № 58ж
Крещение
11.06.1867 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - деревни Верхний Козьмяш крестьянская жена Пелагия Ивановна Романова Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 183 № 58ж
Смерть
Неизвестно