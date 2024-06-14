(Вшивкова) Евдокия Уаровна
Место рождения
Дата рождения27.02.1865 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
27.02.1865 ст.
Отец: Вшивков Уар Семёнович
Мать: Вшивкова Мавра Петровна
Государственный кр-н дер. Н. Козмяш В - с. Рябков крестьянская жена Марфа Петровна Деменева (сестра матери?) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 108 № 24ж
Крещение
28.02.1865 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - с. Рябков крестьянская жена Марфа Петровна Деменева (тетка, Сестра матери?) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 108 № 24ж
Смерть
Неизвестно