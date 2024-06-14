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(Вшивкова) Евдокия Уаровна

Место рождения

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

27.02.1865 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1839 г.р.

Мать

Вычислено 1841 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.02.1865 ст.

Отец: Вшивков Уар Семёнович

Мать: Вшивкова Мавра Петровна

Нижний Козьмяш, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
Государственный кр-н дер. Н. Козмяш В - с. Рябков крестьянская жена Марфа Петровна Деменева (сестра матери?) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 108 № 24ж
Крещение
28.02.1865 ст.
Рябки, Чернушинский муниципальный район, Пермский край
В - с. Рябков крестьянская жена Марфа Петровна Деменева (тетка, Сестра матери?) Источник: ГАПК Ф 719 Оп 8 Д 747 стр 108 № 24ж
Смерть
Неизвестно

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