Тараров Александр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865
Отец: Василий Семенов
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
09.02.1903
Сын: Таровов Алексей Александрович
Мать ребёнка: Тарарова Пелагея Дармидонтовна
Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Восприемники: д. Медвежья Иван Фёдоров Курочкин и кр. вдова той же деревни Евдокия Иванова Самородова
Рождение ребёнка
1913
Сын: Тараров Фёдор Александрович
Мать ребёнка: Тарарова Пелагея Дармидонтовна
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Тарарова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Тарарова Пелагея Дармидонтовна
Смерть
Неизвестно