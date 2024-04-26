Тараров Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТараров Александр Васильевич

Тараров Александр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Василий Семенов

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тарарова Пелагея Дармидонтовна

Рождение ребёнка
09.02.1903

Сын: Таровов Алексей Александрович

Мать ребёнка: Тарарова Пелагея Дармидонтовна

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Восприемники: д. Медвежья Иван Фёдоров Курочкин и кр. вдова той же деревни Евдокия Иванова Самородова
Рождение ребёнка
1913

Сын: Тараров Фёдор Александрович

Мать ребёнка: Тарарова Пелагея Дармидонтовна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Тарарова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Тарарова Пелагея Дармидонтовна

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.