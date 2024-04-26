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Василий Семенов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Тараров Василий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859

Сын: Тараров Григорий Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
Рождение ребёнка
1865

Сын: Тараров Александр Васильевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1872

Сын: Тараров Иван Васильевич

Мать ребёнка: Мария Михайлова

Митино, Верхнеландеховская волость, Гороховецкий уезд
В похозяйственных книгах год рождения 1869
Смерть
Неизвестно

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