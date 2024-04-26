Василий Семенов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Тараров Василий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1858 и 1859
Сын: Тараров Григорий Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1865
Сын: Тараров Александр Васильевич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1872
Мать ребёнка: Мария Михайлова
В похозяйственных книгах год рождения 1869
Смерть
Неизвестно