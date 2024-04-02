Курицына Анастасия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курицына Анастасия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1898 г.р.

Дети

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Курицын Александр

Отец ребёнка: Курицын Федор

Рождение ребёнка
12.03.1924

Дочь: Паутова Серафима

Отец ребёнка: Курицын Федор

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Галина

Отец ребёнка: Курицын Федор

Рождение ребёнка
1932

Дочь: Анна

Отец ребёнка: Курицын Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курицын Федор

Смерть
Неизвестно
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