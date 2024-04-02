Курицына Анастасия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Курицын Александр
Отец ребёнка: Курицын Федор
Рождение ребёнка
12.03.1924
Дочь: Паутова Серафима
Отец ребёнка: Курицын Федор
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Галина
Отец ребёнка: Курицын Федор
Рождение ребёнка
1932
Дочь: Анна
Отец ребёнка: Курицын Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курицын Федор
Смерть
Неизвестно