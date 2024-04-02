(Курицына) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Курицына) Анна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1898 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Курицын Федор

Мать: Курицына Анастасия

Смерть
Неизвестно
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