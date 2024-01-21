Мороз Татьяна Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Татьяна Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.01.1981

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1981

Отец: Поляков Александр Александрович

Мать: Полякова Нина Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мороз Павел Викторович

Рождение ребёнка
29.07.2001

Дочь: Мороз Диана Павловна

Отец ребёнка: Мороз Павел Викторович

Рождение ребёнка
20.07.2007

Сын: Мороз Артем Павлович

Отец ребёнка: Мороз Павел Викторович

Рождение ребёнка
20.07.2007

Сын: Мороз Артем Павлович

Отец ребёнка: не указан

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