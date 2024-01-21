Мороз Татьяна Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.01.1981
ПолЖенский
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.01.1981
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мороз Павел Викторович
Рождение ребёнка
29.07.2001
Дочь: Мороз Диана Павловна
Отец ребёнка: Мороз Павел Викторович
Рождение ребёнка
20.07.2007
Сын: Мороз Артем Павлович
Отец ребёнка: Мороз Павел Викторович
Рождение ребёнка
20.07.2007
Сын: Мороз Артем Павлович
Отец ребёнка: не указан