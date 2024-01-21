Мороз Павел Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Павел Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1978

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

2001 г.р.
2007 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978

Отец: Мороз Виктор

Мать: Мороз Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мороз Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
29.07.2001

Дочь: Мороз Диана Павловна

Мать ребёнка: Мороз Татьяна Александровна

Рождение ребёнка
20.07.2007

Сын: Мороз Артем Павлович

Мать ребёнка: Мороз Татьяна Александровна

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