Мороз Павел Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.08.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1978
Отец: Мороз Виктор
Мать: Мороз Любовь
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мороз Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
29.07.2001
Дочь: Мороз Диана Павловна
Мать ребёнка: Мороз Татьяна Александровна
Рождение ребёнка
20.07.2007
Сын: Мороз Артем Павлович
Мать ребёнка: Мороз Татьяна Александровна