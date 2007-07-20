Мороз Артем Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мороз Артем Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.07.2007

Пол

Мужской

Отец

1978 г.р.

Мать

1981 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.2007

Отец: Мороз Павел Викторович

Мать: Мороз Татьяна Александровна

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