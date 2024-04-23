Агафья Семёновна
Место рождения
Дата рождения1692
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Матвей Тарасович
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1708
Сын: Иван Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
1712
Дочь: Марфа Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
1713
Сын: Никита Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
1716
Сын: Николай Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1720
Сын: Илларион Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
1724
Сын: Александр Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
Около 1730
Дочь: Ефросинья Матвеевна
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
1736
Сын: Григорий Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Тарасович
Рождение ребёнка
1739
Сын: Степан Матвеевич
Отец ребёнка: Матвей Тарасович