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Агафья Семёновна

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

1692

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1692 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1692

Отец: не указан

Мать: не указана

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Матвей Тарасович

Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1708

Сын: Иван Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1712

Дочь: Марфа Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1713

Сын: Никита Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1716

Сын: Николай Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1720

Сын: Илларион Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1724

Сын: Александр Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
Около 1730

Дочь: Ефросинья Матвеевна

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1736

Сын: Григорий Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
1739

Сын: Степан Матвеевич

Отец ребёнка: Матвей Тарасович

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

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