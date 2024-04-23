Илларион Матвеевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1720
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720
Отец: Матвей Тарасович
Мать: Агафья Семёновна
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
1751
Жена: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
24.06.1754
Дочь: Фёкла Илларионовна
Мать ребёнка: Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
08.01.1757
Сын: Геогрий Илларионович
Мать ребёнка: Мария Яковлевна