Илларион Матвеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИлларион Матвеевич

Илларион Матвеевич

Место рождения

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Дата рождения

Около 1720

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1720

Отец: Матвей Тарасович

Мать: Агафья Семёновна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Место жительства
Неизвестно
Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Бракосочетание
1751

Жена: Мария Яковлевна

Рождение ребёнка
24.06.1754

Дочь: Фёкла Илларионовна

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд
Рождение ребёнка
08.01.1757

Сын: Геогрий Илларионович

Мать ребёнка: Мария Яковлевна

Сельцо, Монинская волость, Бельский уезд

Мы используем куки для улучшения работы сайта.