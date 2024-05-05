Старчиков Егор Тимофеевич
Место рождения
Дата рождения1914
Дата смерти12.01.1978
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914
Отец: Старчиков Тимофей Фомич
Рождение ребёнка
25.09.1936
Дочь: Бойко Татьяна Егоровна
Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
20.02.1939
Сын: Старчиков Владимир Егорович
Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
1941
Сын: Старчиков Александр Егорович
Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
28.08.1946
Сын: Старчиков Сергей Егорович
Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна
Рождение ребёнка
03.01.1948
Сын: Старчиков Валерий Егорович
Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
12.01.1978