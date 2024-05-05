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Старчиков Егор Тимофеевич

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Место рождения

Новая Деревня, Умётский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

1914

Дата смерти

12.01.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1914

Отец: Старчиков Тимофей Фомич

Мать: не указана

Новая Деревня, Умётский муниципальный район, Тамбовская область
Рождение ребёнка
25.09.1936

Дочь: Бойко Татьяна Егоровна

Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна

Рождение ребёнка
20.02.1939

Сын: Старчиков Владимир Егорович

Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1941

Сын: Старчиков Александр Егорович

Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
28.08.1946

Сын: Старчиков Сергей Егорович

Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Рождение ребёнка
03.01.1948

Сын: Старчиков Валерий Егорович

Мать ребёнка: Старчикова Аграфена Егоровна

Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Старчикова Аграфена Егоровна

Смерть
12.01.1978
Прокопьевск, Прокопьевский, Кемеровская область
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